19. Tour de Neuss : Der Aufzugsexperte aus Neuss mit dem großen Radsportherz

Sportliche Mitarbeiter: Das Team Schindler (Regionalleiter Ralf Heinze/r.) ist bei der Tour de Neuss im Sponsoren- und Firmenrennen am Start. Foto: Schindler

Neuss Das Neusser Unternehmen Schindler Aufzüge und Fahrtreppen hat sein Engagement für das Radrennen im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit noch einmal deutlich erhöht.

Der neue Name „Schindler Tour de Neuss“ mag etwas sperrig wirken, doch im Grunde kommt damit bei der 19. Auflage des bei Fahrern und Publikum ausgesprochen beliebten Radrennens mit Start und Ziel auf der Kaiser-Friedrich-Straße zusammen, was schon immer zusammengehörte. Denn das mit der Planung, Installation, Wartung und Modernisierung von Aufzügen, Fahrtreppen & Fahrsteigen befasste Unternehmen aus der Schweiz mit Standort an der Heerdterbuschstraße in Neuss (Region West) ist dem Radsport traditionell sehr zugetan.

Das eh schon seit vielen Jahren bestehende Engagement bei der Tour de Neuss gerade in schwieriger Zeit und den beiden coronabedingten Ausfällen noch auszuweiten, ist für Regionalleiter Ralf Heinze darum fast ein Pflichtakt. „Als Neusser Unternehmen wollten wir Flagge zeigen, denn die Tour de Neuss ist aus Neuss nicht mehr wegzudenken. Und dabei darf die zwischen Köln und Düsseldorf gelegene Stadt durchaus auch mal ein bisschen lauter sein, so nach dem Motto: ,Guckt mal, was wir haben – das habt Ihr nicht!’“

Das nötige Knowhow bringt der weltweit operierende Experte für Aufzüge aller Art auf jeden Fall mit. So treffen sich seit 2014 Radsportbegeisterte aus allen Regionen Deutschlands und darüber hinaus, um vom Firmenhauptsitz im schweizerischen Ebikon bis zur Deutschlandzentrale in Berlin zu fahren. Die „Cyclassics“ auf den Straßen Hamburgs sind ebenfalls ein gerne angesteuertes Reiseziel.