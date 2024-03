19. Gut Neuhaus Indoors in Neukirchen Die „Tillmänner“ sind mal wieder in aller Munde

Den Anfang in Neukirchen hatten indes traditionell die Springpferdeprüfungen gemacht. Hier konnte sich Jonas Sander von PSV Klitzenhof (Kaarst) in der Klasse L bis 115 Zentimeter für fünfjährige Pferde über den zweiten und dritten Platz freuen. „Gold“ holte sich Gerd-Daniel Felder vom RFV Grenzhof in Dormagen. In der anschließenden Prüfung für sechs- bis siebenjährige Pferde wurde aufgrund der hohen Teilnehmerzahl in zwei Abteilungen platziert: Hinter dem Sieger Kai Terhoeven-Urselmans (RV von Bredow Keppeln) mit Dominelli Z und einer Wertnote von 8,7 verwies Frederic Tillmann mit United H&B (8,5) Jonas Sander mit Icredible Bois Margot (8,3) auf den dritten Rang. Den Sieg in der zweiten Abteilung sicherte sich Celine Dahlmann (RC Gut Neuhaus) auf GGN Chepaly (8,6). Die Schwester von Gilbert und Frederic Tillmann gewann auf GGN Asspaolo auch die anschließende Prüfung auf M* mit der Wertnote 8,2. Frederic Tillmann wurde hier mit Casimero 5 Zweiter (7,2). Das Trippel perfekt machte Celine Dallmann mit GGN Chepaly und der Wertnote 8,4 ebenfalls auf M*-Niveau für sechs- bis siebenjährige Pferde.