17. Tandem-Tag auf Gut Gnadental Im Erwachsenenbereich boomt der Inklusionssport

„Bei all den Vereinen, die uns unterstützen und mit uns zusammenarbeiten, können wir uns nur bedanken,“ sagte Hausherrin Jutta Zülow. Zum Abschluss des sechsstündigen Sportfestes gab die Vorsitzende der Tandem-Stiftung Kreisdirektor Dirk Brügge, der zum Auftakt ebenso wie Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer und die eigens aus Berlin angereiste Bildungs-Staatssekretärin Judith Pirscher kräftig in die Tandem-Pedale getreten hatte, einen klaren Auftrag mit auf den Heimweg: „Bitte sorgen Sie dafür, dass sich demnächst auch wieder die Förderschulen des Rhein-Kreises an unseren Aktionen beteiligen.“ Die haben nämlich, auch infolge Lehrermangels, seit dem Corona-Lockdown ihre Teilnahme am regelmäßigen Training – und auch am Tandem-Tag eingestellt.