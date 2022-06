Radsport : Bahn-DM wird zum Teutenberg-Festival

Quasi-Lokalmatador Tim Torn Teutenberg (Team Leopard Pro Cycling) gewann drei Titel bei der Bahnrad-DM in Büttgen. Dazu kam noch eine Silbermedaille. Foto: perspektiv-team.de

Kaarst Die praktisch im Sportforum Kaarst/Büttgen aufgewachsenen Geschwister Teutenberg räumen bei den 135. Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport ab: Geburtstagskind Tim Torn (20) holt drei Titel, Lea Lin (22) gewinnt Gold und Silber.

Die Familie Teutenberg und die Radrennbahn im Sportforum Kaarst/Büttgen – das ist schon eine ganz besondere (Liebes-) Beziehung. Beim längst zum Klassiker geadelten „Spurt in den Mai“ des VfR Büttgen hat Lars Teutenberg über die Jahre auf Bahn und Straße insgesamt zehn Siege gesammelt, seine Kinder Lea Lin und Tim Torn Teutenberg gewannen beim Restart vor sieben Wochen und auch ihr Onkel Sven Teutenberg ist in der Siegerliste verewigt. „Das Rennen in Büttgen hat in unserer Familie einen ganz hohen Stellenwert“, bestätigt seine Nichte.

Da verwundert es nicht wirklich, dass sich die beeindruckende Erfolgsliste bei den auf dem Holzoval in Büttgen ausgetragenen 135. Deutschen Meisterschaften weiter verlängerte. So gingen gleich drei Titel an den in Köln lebenden Tim-Torn Teutenberg (Team Leopard Pro Cycling): im Scratch, nur knapp sechs Stunden später im Ausscheidungsfahren und am vierten Wettkampftag auch noch im Punktefahren. „Ich freue mich mega, dass ich in meiner Lieblingsdisziplin Ausscheidungsfahren den Titel geholt habe“, sagte der seit Sonntag 20-Jährige, der World-Tour-Profi Roger Kluge (Lotto-Soudal) aus Berlin auf Platz zwei verwies. Im Punktefahren fuhr er satte 91 Punkte ein und hatte damit 15 Zähler mehr auf dem Konto als der Zweitplatzierte Theo Reinhardt (rad-net ROSE Team). „Drei Siege bei drei Starts ist eine gute Ausbeute“, stellte das Geburtstagskind lachend fest. Und fast wäre sogar noch ein weiterer Titel dazugekommen. Im Zweiermannschaftsfahren der Männer waren am Ende eines schnellen Rennens mit 60 Zählern nur die zweifachen Weltmeister Theo Reinhardt und Roger Kluge besser. Als Vizemeister kamen Tim Torn Teutenberg und Moritz Malcharek (rad-net ROSE Team) auf 50 Punkte.

Info Weitere Veranstaltungen im Büttgener Sportforum 29. September Büttscher Bahnnacht im Radsportzentrum an der Olympiastraße 3. und 4. Dezember Teil 1 Winterbahnmeisterschaft NRW im Sportforum Kaarst/Büttgen 10. und 11. Dezember Teil 2 Winterbahnmeisterschaft NRW im Sportforum Kaarst/Büttgen

Bei den Frauen feierte Lea Lin Teutenberg (Team Ceratizit WNT Pro Cycling) in der 3000-Meter-Einerverfolgung auch den zweiten Rang – getreu ihrem Lebensmotto: „Im Leben geht es nicht darum, zu warten bis das Unwetter vorbei zieht, sondern zu lernen, im Regen zu tanzen.“ Dass sie ihre Teamkollegin Lisa Brennauer aus Durach, Welt- und Europameisterin in dieser Disziplin sowie Olympiasiegerin mit der Mannschaft, im Finale einholte, verdarb ihr den Spaß an Silber nicht. „Die Einerverfolgung ist nicht gerade meine beste Disziplin, umso mehr freue ich mich über diese Medaille“, sagte die 22-Jährige. Dafür raste sie in der Mannschaftsverfolgung gemeinsam mit Lisa Brennauer und Lana Eberle sowie Gastfahrerin und Weltmeisterin Laura Süßemilch souverän zum Titel. Über die 4000 Meter legten sie von Beginn an ein hohes Tempo vor und fuhren sogar auf Finalgegner LV Thüringen (Lena-Charlotte Reißner, Tasia Ballhaus, Dorothea Heitzmann, Lara Röhricht) auf. Im Punktefahren langte es für Teutenberg hinter Fabienne Jährig (Berlin/37 Punkte), Lana Eberle (Oberhausen/27), Helena Bieber (Braunschweig/26), Hanna Dopjans (Holzkirchen/23) und Laura Süßemilch (22) noch zum sechsten Platz (21).