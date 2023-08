Inklusionssport 11. Inklusionsturnier mit Blindentennis

Die bereits elfte Auflage ihres Inklusionsturniers hatten die Grün-Weissen darum mit dem Motto: „Wir verstehen uns blind!“ versehen. Denn nach Rollstuhltennis im Vorjahr stellte das Orga-Team um das als Inklusionsbeauftragter für den Stadtsportverband Neuss tätige Beiratsmitglied Hans Joachim Schell die Disziplin Blindentennis vor. Was auf den ersten Blick so gar nicht zusammenpassen will, funktioniert auf dem Court sogar ausgesprochen gut. 2016, aus Japan kommend, in Deutschland eingeführt und seither eng mit dem „Tennis für Alle“-Projekt der Gold-Kraemer-Stiftung sowie dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband verknüpft, ist für Blinde und Sehbehinderte der Umgang mit dem Spielgerät Schläger und vor allem das dreidimensionale Spiel mit einem fliegenden Ball, der zwischendurch nicht gestoppt wird, zwar nach wie außergewöhnlich, aber auf beachtlichem Niveau möglich. „Die Zuschauer bei uns auf der Anlage bewunderten besonders die Orientierungs- und Konzentrationsfähigkeit der Spieler und Spielerinnen“, stellte Schell fasziniert fest.