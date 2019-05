Frauenfußball : Mönchengladbach beendet Rosellens Traum vom Finaleinzug

Rhein-Kreis Frauenfußball: Nach dem Halbfinal-Aus im Niederrhein-Pokal hat der SV am Wochenende spielfrei. Hemmerden und Weißenberg sind wieder gefordert.

„Wir haben 35 bis 40 Minuten gut mitgespielt, ohne auch nur einmal vor das gegnerische Tor zu kommen“, resümierte SV-Trainer Richard Dolan, der in der 32. Minute seine Kapitänin Barbara Hupp verletzungsbedingt auswechseln musste und das als Wendepunkt im Spiel ausmachte: „Als wir verletzungsbedingt wechseln und umstellen mussten, waren wir nicht mehr in der Lage, für Entlastung zu sorgen“. In der Folge sorgten die Mönchengladbacher, die aktuell Tabellenführer der Niederrheinliga sind, dann für Klarheit und zogen auf 5:0 davon. Charlotta Dourgounis markierte dann den ersten Ehrentreffer in der 70. Minute. Fünf Minuten vor Ende konnte sich Alina Wohlfahrt nach einem weiteren Gladbacher Tor auch noch in die Torschützenliste eintragen und markierte den 2:6-Endstand (85.). „Man muss einfach akzeptieren, dass wir unsere Grenzen von einer sehr, sehr guten Mannschaft aufgezeigt bekommen haben“, sagte Dolan, bei dem die Enttäuschung über das Ausscheiden jedoch schnell dem Stolz über seine Mannschaft wich. Am Wochenende haben die Schwarz-Gelben spielfrei.