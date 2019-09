Jugendfußball : Novesia-Cup: Leuchtturm ohne Strahlkraft

Jubelnde Geißböcke: Die U14 des 1. FC Köln nach dem Turnier auf der Wolker-Anlage in Neuss. In Finale gelang ein 1:0-Erfolg über Legia Warschau. Foto: Novesia Cup

Neuss 1. FC Köln gewinnt stark besetztes U14-Turnier, von dem keine Impulse für den Nachwuchsfußball in Neuss ausgehen.

Vielleicht folgt ja Keegan McKenna dem Beispiel von Manuel Neuer und Leroy Sané, die mit dem Nachwuchs von Schalke 04 ebenfalls schon in Neuss zu Gast waren. Der Sohn des ehemaligen Erstliga-Kickers Kevin McKenna (140 Einsätze für den 1. FC Köln) holte sich mit Köln durch den 1:0-Sieg im Finale über Legia Warschau nämlich nicht nur zum ersten Mal den Turniersieg, sondern wurde auch noch zum besten Spieler gekürt. Bei der Auswahl der acht Teilnehmer hatte Chef-Organisator Klaus Vossen ein gutes Händchen bewiesen. „Die Qualität der Mannschaften im Hinblick auf Technik, Verteidigung und Spielaufbau war hoch“, resümierte er zufrieden. So langte es für Titelverteidiger und Seriensieger Borussia Mönchengladbach diesmal nur zum vierten Platz. Nach der Niederlage im Halbfinale gegen die im Elfmeterschießen glücklicheren Talente aus Polen war bei den Fohlen „verständlicherweise die Luft raus“ (Vossen), denn auch das Spiel um Platz drei gegen Eintracht Frankfurt (die beiden Teams hatten im Vorjahr noch im Finale gestanden) ging mit 0:3 verloren.

Dabei ist das Problem durchaus hausgemacht. Schon vor fast einem Jahrzehnt hatte der Stadtsportverband mit Wolfgang Maes das Programm „Jugendfußball in Neuss“ aufgelegt. „Und beim Novesia-Cup sind wir vor 16 Jahren in die Bresche gesprungen, weil es keinen Sportverein gab, der sich in der Lage sah, die organisatorischen Aufgaben als Veranstalter zu bewältigen“, erklärt Geschäftsführer Gösta Müller. Diesen Part übernimmt nun die SG Erfftal, als Ausrichter fungiert die Stadtauswahl Neuss – und der Stadtsportverband kümmert sich in Zusammenarbeit mit der Stadt Neuss nun verstärkt um neue Projekte wie „Neuss macht mobil – Bewegungsförderung für Kinder.“ Für Klaus Vossen ist der Ausstieg indes kein wirkliches Problem, seien die Fäden ohnehin stets bei ihm zusammengelaufen.