Fußball : FC-Süd will mit Macht aus der Krise

Rhein-Kreis In der Fußball-Kreisliga A sammeln die krisengeschüttelten und nach acht Spielen immer noch sieglosen Schlossstädter alle Kräfte, um den Bock endlich umzustoßen.

Bereits unter der Woche war Elfgen im Aufsteigerduell erfolgreich. Der SV Uedesheim will endlich seinen ersten Topspiel-Sieg.



SV RW Elfgen – TSV Norf 2:0 (0:0). Der SV Rot-Weiss Elfgen hat das Duell der Aufsteiger unter der Woche für sich entschieden. Nach einer Halbzeit ohne Tore schlug Elfgen zu. „Wir haben in der Pause kurz umgestellt und dann mehr Druck nach vorne gemacht“, so Trainer Ralf Ritter. Kai Ritter (51.) und Marcel Hensel (56.) sorgten kurz nach Wiederbeginn mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. „Wir haben mehr fürs Spiel getan, hatte die Partie fast immer unter Kontrolle und haben verdient gewonnen“, lautete das Fazit von Ritter. Nach drei Remis in Serie und fünf Spielen ohne Sieg ist Elfgen wieder erfolgreich und schiebt sich in der Tabellen an Norf vorbei.



Grevenbroich-Süd tief in der Krise Der 1. FC Grevenbroich-Süd läuft seinen Ansprüchen weit hinterher. Statt um den Aufstieg mitzuspielen, hängen die Südstädter am Tabellenende fest und warten noch immer auf den ersten Sieg. Ex-Trainer Jürgen Latajka ist inzwischen als Sportlicher Leiter zurückgekehrt, um seinen alten Kollegen unter die Arme zu greifen. „Ich möchte der Mannschaft, dem Trainer und dem Verein eine Stütze sein in dieser schwierigen Phase“, so das Süd-Kind. Für ihn ist die aktuelle Situation ein „kleines Deja-Vu“, schließlich befand er sich mit Süd im vergangenen Jahr in einer ähnlichen Lage, ehe sich die Grevenbroicher unter der Leitung von Alexander Hermel aus der Krise schossen. „Wir haben viele positive Ansätze, aber wir bekommen die PS nicht auf den Platz. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren und noch enger zusammenrücken. Ein Erfolgserlebnis und dann läuft‘s, da bin ich sicher, sagt Latajka. Hermel stärkt er vor dem Duell mit dem TuS Hackenbroich den Rücken: „Alex hat unser vollstes Vertrauen, die Mannschaft steht komplett hinter ihm.“ Gegen den TuS Hackenbroich soll am Sonntag (15.15 Uhr) nun endlich der ersehnte erste Sieg her.



Uedesheim vor nächstem Topspiel unter Druck 0:3 gegen Weißenberg, 1:1 gegen Delhoven, 0:0 gegen Rosellen – die bisherige Topspiel-Bilanz des SV Uedesheim ist ziemlich mager. Das weiß auch Co-Trainer Timm Oppermann: „Gegen den SVG Grevenbroich müssen wir jetzt endlich mal einen Sieg einfahren.“ Uedesheim liegt zwar nur zwei Zähler hinter der Tabellenspitze, so richtig in Fahrt kommt der Bezirksligaabsteiger in dieser Spielzeit aber noch nicht. „Wir versuchen zu oft, zu schön zu spielen. Wichtig ist, dass wir erstmal den Kampf annehmen und dagegenhalten“, so die Ansage des Co-Trainers. Vom kommenden Gegner zeigte er sich ziemlich beeindruckt: „Ich habe den SVG diese Saison schon drei Mal gesehen. Sie spielen starken Pressingfußball – vielleicht bis jetzt die beste Mannschaft, die ich gesehen habe.“ Am Sonntag am Sportplatz an der Erfthalle in Frimmersdorf will Uedesheim Wiedergutmachung für die 0:3-Pleite betreiben. Das war nämlich „richtig schlecht. Es kann eigentlich nur besser werden“, so Oppermann.



Die weiteren Spiele Novesia ist zu Gast in Grimlinghausen. Aufsteiger Weißenberg ist beim SV Glehn gefordert. Der FC Zons empfängt Weißenberg. Bedburdyck/Gierath ist bei Spitzenreiter FC Delhoven gefordert und der TuS Grevenbroich muss zu Hause gegen Büttgen ran.