Fußball-Kreisliga A 1. FC-Süd übernimmt Tabellenspitze

SV Glehn – DJK Novesia 4:1 (2:1). Timo Arvanitidis (7.) schoss das 1:0 für Glehn, Ugur Azak glich per Elfmeter aus (25.). Kurz darauf verwandelte Tobias Böhme ebenfalls einen Strafstoß zur erneuten Glehner Führung (29.). In Halbzeit zwei sicherte Devrim Celik (72., 86.) den zweiten Saisonsieg des SV Glehn endgültig. „Wir sind noch nicht in optimaler Verfassung. Insgesamt müssen wir solider ohne Ball spielen und schwierige Phasen besser überstehen“, mahnte Glehns Trainer Björn Feldberg. Novesia-Coach Sylvain Marques haderte mit der Chancenverwertung: „Gerade nach der Halbzeit haben wir 20, 25 Minuten dominiert und fünf bis sechs riesige Gelegenheiten herausgespielt. Wie bereits gegen Delrath haben wir die Chancen aber nicht genutzt und haben sie dann hinten reinbekommen.