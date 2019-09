Fußball : 1. FC Süd schlägt den FC Delhoven auch in Unterzahl

Rhein-Kreis Trainer Kevin Hahn: „Ich bin zufrieden. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Das war ein verdienter Sieg.“

(fes) Der 1. FC Grevenbroich-Süd hat das vorgezogene Duell der Fußball-Kreisliga A beim FC Delhoven mit 3:2 (1:0) für sich entscheiden können. Nach 34 Minuten war es Berkay Köktürk, der die Gäste in Führung schoss. Kurz nach dem Pausentee glich Felix Frason (46.) für Delhoven aus, ehe Süds Verteidiger Dominik Peik mit „Gelb-Rot“ vom Platz flog. In Unterzahl blieb Meisterfavorit Grevenbroich ruhig und ging durch Köktürk (53. Elfmeter) erneut in Führung. Meliksah Sargin erhöhte in der 78. Minute auf 3:1. Mike Penski gelang in der Nachspielzeit lediglich der Anschlusstreffer. „Wir haben in Unterzahl wieder stark gespielt und unsere Konter gut ausgefahren“, sagte Süds Trainer Kevin Hahn: „Ich bin zufrieden. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Das war ein verdienter Sieg.“