Fußball : Grevenbroich-Süd patzt, TuS wieder Spitze

Rhein-Kreis Kreisliga A: Aufsteiger VfR Neuss setzt sich oben fest, Wevelinghovens Negativtrend nimmt kein Ende.

TuS Hackenbroich – VfR Neuss 1:2 (0:1). Der Aufsteiger mischt ganz oben mit: In Hackenbroich holten die Neusser bereits ihren vierten Saisonsieg und ziehen gleich mit Grevenbroich-Süd. Marius Beqari (27.) brachte den VfR in Führung, Volkan Özkan (67.) legte nach. Melih Can Kara erzielte in der Nachspielzeit nur nach den Anschlusstreffer. „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit das Leben selber schwer gemacht. Wir hätten früher den Sack zumachen müssen“, so Coach Cengiz Yavuz. Nach dem überragenden Saisonstart will Yavuz nichts vom Aufstieg wissen. „Das ist nur eine Momentaufnahme.“