Die Aufsteiger: 1. FC Grevenbroich-Süd Nach zehn Jahren zurück in der Bezirksliga

Zwei Spielzeiten in Folge hatte Süd die Hinrunde verbockt und verspielte damit alle Chancen auf den Aufstieg. Dieses Mal sollte das nicht passieren: Deshalb rüstete Süd im Sommer qualitativ und quantitativ auf. „Wir haben den Kader breiter aufgestellt, haben viele junge Leute geholt“, berichtet der Sportliche Leiter Jürgen Latajka. Schnell wurde klar: Einen erneuten Fehlstart würde es nicht geben. Bis zum 21. Spieltag blieb Grevenbroich-Süd ungeschlagen. Erst Liga-Neuling Grefrath knackte den Meister. Am Ende holte Süd 21 Siege, vier Unentschieden und drei Niederlagen und feierte drei Spieltage vor Schluss den Meistertitel. „Wir hatten eine richtig geile Truppe, eine top Trainingsbeteiligung und einen tollen Zusammenhalt“, sagt Yavuz. In dieser Saison sei vor allem die Variabilität der große Trumpf gewesen. „Ich habe kaum mit der gleichen Elf gespielt. Wir konnten im Spiel immer variieren – egal, ob lange oder kurze Bälle. Der Gegner konnte sich so nie richtig auf uns einstellen“, so Yavuz. Und auch der Sportliche Leiter Latajka betont: „Der breitere Kader war der Grund für unsere Konstanz. Man konnte reinschmeißen, wen mal wollte. So konnten wir die älteren Spieler auch mal mehr entlasten.“ In 28 Spielen erzielte Süd 88 Tore und kassierte nur 36 Gegentreffer. Bester Torschütze war Murat Köktürk mit 17 Treffern. Ensar Krasniqi (15) und Ermal Maqkaj (12) trafen ebenfalls zweistellig.