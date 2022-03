Fußball : Grevenbroich-Süd feiert Derbysieg

Berkay Köktürk traf für den 1. FC-Süd dreimal ins Schwarze. Foto: FuPa

Rhein-Kreis Der A-Kreisligist aus Neuenhausen schlägt den Stadtrivalen TuS Grevenbroich auch dank der Tore von Berkay Köktürk deutlich mit 4:1.

In der Fußball-Kreisliga A ist der Jubel in Neuenhausen an diesem Wochenende groß gewesen. Süd feiert nämlich den Derbysieg. Grimlinghausen gewinnt ein wildes Spiel in Vorst und Glehn bessert sein Torverhältnis auf.

1. FC Grevenbroich-Süd – TuS Grevenbroich 4:1 (2:0). Der Derbysieg in Grevenbroich geht 2022 in die Südstadt. Der 1. FC Grevenbroich-Süd setzte sich gegen den TuS Grevenbroich deutlich durch. Berkay Köktürk (17., 23., 85.) entschied das Duell gegen Bruder Murat (kein Tor) klar für sich. Ensar Krasniqi (50.) traf zum zwischenzeitlichen 3:0, Jan-Niklas Eschweiler gelang in der 87. Minute nur noch der Ehrentreffer. „Die Jungs haben meine Vorgaben super umgesetzt und haben 110 Prozent gegeben. Ich bin heute mächtig stolz“, freute sich Süds Trainer Alexander Hermel. Auf der anderen Seite war die Stimmung eher gedrückt. TuS-Coach Michele Fasanelli übte heftige Kritik an seinem Team: „Ich bin einfach enttäuscht über die Art und Weise, wie wir hier aufgetreten sind. Wir haben alle Tugenden vermissen lassen. So gewinnst du kein Spiel – erst recht kein Derby.“ Süd sei der verdiente Sieger gewesen, habe den Sieg einfach mehr gewollt. Für Fasanelli kam der schwache Auftritt nicht völlig überraschend. „Diese Entwicklung hat sich in den letzten drei Spielen abgezeichnet“, meinte der TuS-Coach.

SF Vorst – SC Grimlinghausen 3:4 (2:2). Ein wildes Hin und Her sahen die Zuschauer am Sonntag im Sportpark Vorst. Dem Vorster Doppelschlag von Daniel Markwica (11.) und Eike Klünker (19.) antwortete Grimlinghausen mit den Treffern von Fabio Dittrich (27.) und David Bel-Lang (29.). „Das war richtig stark, dass wir Moral gezeigt haben und direkt zurückgekommen sind“, freute sich Grimlinghausens Coach Milad Bastanipour. In Hälfte zwei legte Nick Potzinger (53.) für die Gäste vor, Markwica (59.) glich wieder aus. Auf den zweiten Treffer von Potzinger (76.) hatten die Vorster dann aber keine Antwort mehr parat. Während es für Vorst langsam ungemütlich wird, setzt sich Grimlinghausen in der oberen Tabellenhälfte fest.

VfR 06 Neuss – SVG Grevenbroich 0:4 (0:2). Kent Altuntas (34.), Berkant Avcilar (40.), Mert Yakin (75.) und Bilal Durak (77.) schossen den SVG Grevenbroich beim VfR Neuss zu einem ungefährdeten Sieg. „Wir haben 35 Minuten gut mitgehalten, aber man muss schon sagen, dass der SVG heute bärenstark war“, gab VfR-Coach Cengiz Yavuz zu. Der Blick des Tabellen-15. geht nach vorne. „Jetzt kommen die Gegner, gegen die wir unsere Punkte holen müssen“, meinte Yavuz. Den Anfang macht am nächsten Sonntag die zweite Garde von Jüchen.

SG Kaarst – SV Bedburdyck/Gierath 1:4 (1:2). Gieraths Trainer Jürgen Steins war nach dem Auswärtserfolg in Kaarst richtig glücklich. „Wir haben stark und klar strukturiert gegen den Ball gearbeitet und haben endlich mal unsere Chancen genutzt“, freute sich Steins. Die Chancenverwertung war zuletzt das große Manko auf Seiten der Gierather. Dieses Mal habe sein Team für vier Tore nur fünf Chancen gebraucht. David Jäger (5.), Felix Eßer (15.), Lars Jonokat (62.) und Maxi Schüller (70.) trafen für Gierath. Matis Seebeck erzielte das Tor zum zwischenzeitlichen 1:2.

FC Zons – FC Delhoven 1:2 (1:1). Der FC Zons bleibt 2022 punktlos. Gegen den FC Delhoven ging Zons noch durch einen Strafstoß von Giuseppe Castorino (28.) in Führung, Delhoven schlug aber durch Max Ohm (38.) und Felix Frason (82.) zurück.

SV Glehn – DJK Hoisten 12:2 (8:1). Der SV Glehn hat gegen Schlusslicht Hoisten etwas fürs Torverhältnis getan. Simon Janßen (4 Tore), Marvin Demas (3), Fabian Zierau (2), Lorenzo Serafino Gammuto (2) und Kevin Pütz (Eigentor) hießen die Torschützen für Glehn. Lucas Jonen und Betene Drame waren für Hoisten erfolgreich.