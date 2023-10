Fußball-Kreisliga A 1. FC Grevenbroich-Süd bleibt weiterhin an der Spitze

SF Vorst – SV Germania Grefrath 5:1 (1:1). Mit einem deutlichen Sieg schoben sich die Vorster auf den fünften Platz vor. „Wir hatten uns schon in den vergangenen Wochen gefangen, aber das war wieder eine starke Leistung“, sagte SF-Coach Björn Haas. Dennoch gingen zuerst die Gäste in Front, denn Bozidar Mestrovic traf in der 19. Minute. Doch nur eine Minute später erzielte Daniel Markwica den Ausgleich. „Wir haben anfangs unsere Chancen nicht genutzt, das lief nach der Pause dann besser“, so der Trainer. „Letztendlich haben wir fast nur auf ein Tor gespielt und auch in der Höhe verdient gewonnen.“ Die weiteren Tore schossen Mike Schön, Benjamin Dohmen, Dennis Meyer und nochmal Markwica.