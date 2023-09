Niederrheinliga Fußballerinnen der SG Kaarst können noch verlieren

Bevor die Erinnerung an die letzte Niederlage in einem Meisterschaftsspiel komplett futsch ist, bescherte der zweite Spieltag der Niederrheinliga den Fußballerinnen der SG Kaarst eine freilich unerwünschte Auffrischung. Das 0:2 (Halbzeit 0:1) des Aufsteigers auf heimischer Anlage gegen den SV Heißen hatte ohnehin recht wenig mit der Pleite im November des vergangenen Jahres noch in der Landesliga gegen den SC Bayer Uerdingen zu tun. „In diesem Spiel haben wir sogar geführt und es trotz einer Roten Karte gegen Uerdingen mit 1:3 verloren“, erinnert sich Trainer Ludger Vernaleken noch gut.