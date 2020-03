SPD im Rhein-Kreis Neuss : Sozialdemokraten fordern Schluss mit „Tarif-Wirrwarr“

Rhein-Kreis Die Kreistagsfraktion beschäftigte sich auf ihrer Klausurtagung unter anderem mit den Themen Verkehr und Coronavirus.

500.000 Euro für ein Klimaschutzkonzept möchten die Sozialdemokraten in den Kreishaushalt einstellen, und auch das Thema Klimafolgeanpassung angehen. Das beschlossen die Politiker während ihrer Klausurtagung am vergangenen Wochenende. Darüber hinaus fordern sie die Einrichtung einer Beratungsstelle für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, die sowohl Bürgern als auch mittelständischen Betrieben helfen soll, besser von Beratungs- und Fördermöglichkeiten zu erfahren.

Erfreut zeigen sich die Sozialdemokraten, dass CDU und Landrat „endlich die Blockadehaltung gegen die S-Bahn von Düsseldorf über Neuss, Grevenbroich und Bedburg nach Köln aufgegeben haben“. Die im Kreistag verabschiedete Machbarkeitsstudie soll laut SPD auch Verbesserungen in der Bahninfrastruktur prüfen. „Die maroden Bahnhöfe in Frimmersdorf, Gustorf, Hochneukirch und Jüchen müssen endlich saniert werden“, fordert Rainer Thiel. Ebenso wie aus Sicht der Sozialdemokraten ein Ende des „Tarif-Wirrwarrs“ notwendig sei. „Wir brauchen ein NRW-weites 365-Euro-Ticket“, sagt SPD-Landratskandidat Andreas Behncke.

Als „nicht nachvollziehbar“ bezeichnen die Politiker die Kostenexplosion bei der Fechterhalle in Dormagen. „Wir werden keinem Projekt zustimmen, bei dem nicht von Anfang an klar, was gebaut wird, wie viel es kostet, wer sich in welchem Umfang an den Kosten beteiligt und welche Unterhaltskosten von wem zu tragen sind“, äußert sich der Fraktionsvorsitzende unmissverständlich. Das gelte im übrigen nicht nur für die Fechterhalle, sondern für alle Bauprojekte des Rhein-Kreises.