Sozialdemokraten im Rhein-Kreis Neuss : Rinkert begrüßt Kutschatys Interesse an SPD-Vorsitz

Rhein-Kreis Sollte sich Thomas Kutschaty, SPD-Fraktionschef im Landtag, tatsächlich für den SPD-Bundesvorsitz bewerben, ist ihm Unterstützung aus dem Rhein-Kreis offenbar sicher: Daniel Rinkert, SPD-Kreisvorsitzender, begrüßt das Interesse des 51-Jährigen an der Nachfolge von Andrea Nahles.

„Unerträglich“ sei, so Rinkert, hingegen die Initiative „Die wahre SPD“ um Ex-Landeschef Michael Groschek. „Alte Männer, die in der NRW-SPD ein Chaos angerichtet haben, warnen vor einem Linksruck. Lächerlich.“

Die SPD trete an, um in einer Zeit der Umbrüche in Arbeit und Gesellschaft Sicherheit zu geben. „Das ist kein Linksruck, vor dem man warnen muss“, so Rinkert.