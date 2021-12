Führungswechsel bei Sparkasse Neuss : Sparkasse verabschiedet Volker Gärtner

Rhein-Kreis Generationswechsel an der Spitze der Sparkasse Neuss. zum Jahreswechsel endet der Vertrag von Volker Gärtner, der sich nach fast 35 Jahren aus dem Vorstand verabschiedet. Ihm folgt Marcus Longerich, der mit Michael Schmuck und Carsten Proebster die neue Führungsriege bildet.

Volker Gärtner (62) ist in Berlin auf Wohnungssuche. Die Freiheit dazu hat der promovierte Jurist, weil sein Vertrag bei der Sparkasse nach fast 35 Jahren zum Jahresende ausläuft und er in den Ruhestand wechselt. Den Wunsch nach Veränderung hat er, weil seine Lebensgefährtin Judith Pirscher (53), FDP-Politikerin und seit zwei Jahren Regierungspräsidentin in Detmold , zur Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung ernannt wird.

Dem Rhein-Kreis will Gärtner aber in verschiedenen Funktionen verbunden bleiben. „Im nächsten Jahr freue ich mich darauf, meine lange berufliche Erfahrung in eine neue Tätigkeit als Rechtsanwalt in Holzbüttgen einzubringen zu können“, erklärt Gärtner, was er unter Ruhestand versteht. Darüber hinaus werde er weiterhin Mitglied der Neusser Rotarier bleiben, sich ehrenamtlich im Vorstand des Trägervereins der Deutschen Kammerakademie engagieren und auch die Aufgaben als Mitglied des Kuratoriums der Tandem Stiftung Burkhard Zülow gerne weiter erfüllen. Auch seine Mitgliedschaft in vielen Neusser Vereinen werde er beibehalten, fügt Gärtner hinzu.