Jahresbilanz Sparkasse Neuss Sparkasse will in ihr Filialnetz investieren

Sehr beeindruckend sind auch andere Zahlen, nämlich die Wertschöpfung für den Rhein-Kreis Neuss und die Region. Auf die Summe von 78,56 Millionen Euro ist Penners stolz. So wurde 55,95 Millionen Euro als Gehälter an die Mitarbeitenden ausgezahlt, die Gewerbesteuer beträgt 16,53 Millionen Euro. An die Träger der Sparkasse – Rhein-Kreis und die Städte Neuss, Kaarst und Korschenbroich – wurden drei Millionen ausgeschüttet. An Spenden wurden 1,38 Millionen Euro ausgezahlt, die Stiftungen bedachten Projekte mit 790.000 Euro und die Sponsoring-Summe belief sich auf 320.000 Euro.