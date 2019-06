Sozialer Wohnungsbau im Rhein-Kreis Neuss : Kompetenz aus Mönchengladbach für die Kreisgemeinschaft

Es wird zu wenig gebaut im Rhein-Kreis Neuss. Landrat und Kreisverwaltung wollen jetzt die Bautätigkeit für preisgünstigen Wohnraum ankurbeln. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Rhein-Kreis Der Landrat wollte eine Kreis-Wohnbaugesellschaft. Die war nicht durchsetzbar. Eine Service- und Koordinierungsgesellschaft soll’s nun richten. Immerhin. Der Dienstleister kommt aus Mönchengladbach. Wird da einem Mitbewerber der rote Teppich ausgerollt? Eine Analyse.

Die Mehrheit im Kreistag scheint entschieden: Der Rhein-Kreis wird als zusätzlicher Akteur im Bereich (sozialer) Wohnungsbau aktiv. Was als „Service- und Koordinierungsgesellschaft für preiswerten Wohnraum“ auf die Schienen gestellt wird, kann aber „stufenweise“ auch zu einer eigenen Bauträgertätigkeit weiter entwickelt werden. Den abschließenden Beschluss soll der Kreistag in seiner Sitzung am Mittwoch (26.) treffen.

Noch fehlt die offizielle politische Zustimmung zur Vorlage der Verwaltung. Die wurde im Kreisausschuss ausgesetzt, da mit der SPD die stärkste Oppositionsfraktion noch Beratungsbedarf anmeldete. Die Wortbeiträge in der Debatte lassen aber den Rückschluss zu, dass das von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke eingebrachte Konzept den Kreistag mit breiter Mehrheit passieren wird – inklusive einiger Ergänzungen und Abänderungen.

Info Bis 2030 fehlen mehr als 20.000 Wohnungen Ausgangslage Der Rhein-Kreis prosperiert und lockt vor allem in Rahmen der Ost-West-Wanderung Menschen an. Die Einwohnerzahl wird weiter wachsen. Gutachten Bis 2030 fehlen – so die Fachleute von InWIS – kreisweit 20.151 zusätzliche Wohneinheiten; davon müssten 4795 Wohnungen im öffentlich geförderten Preissegment sein.

Scharfe Kritik übte allein Carsten Thiel (UWG/Die Aktive), der das Papier als „Wisch-Waschi“ bezeichnete und dem Landrat unterstellte: „Da will sich einer nur bis zur nächsten Wahl retten.“ Thiel und seine Fraktion beharren auf eine eigene Wohnungsbaugesellschaft des Kreises und forcieren das Thema seit Jahren. Der UWG-Abgeordnete steht in wichtigen Abstimmungen an der Seite der CDU/FDP-Koalition. Wer ihn aber nun im Kreisausschuss hörte, konnte seine Aussagen auch als Ankündigung verstehen, diese Unterstützung für Schwarz-Gelb einzustellen: „Unter diesen Vorzeichen hätten wir den Haushalt abgelehnt.“

Als Fan der Petrauschke-Initiative outete sich Dirk Rosellen (FDP), der einen „interessanten Lösungsansatz“ sieht: „Die Vorlage hat Charme.“ Dem widersprach auch Dieter Welsink (CDU) nicht, der aber ein „Business-Konzept“ einforderte und sein Fraktionskollege Gert Ammermann drückte aufs Tempo: „Es ist richtig, jetzt zu beginnen. Ein stufenweiser Ausbau ist immer noch möglich.“ In diese Richtung denkt auch Erhard Demmer (Grüne): „Beratung und Begleitung von Bauprojekten ist das Minimum von dem, was wir uns vorstellen. Der Kreis besitzt eine Ausgleichsfunktion.“ Oppositionsführer Rainer Thiel (SPD) fühlte sich bei der Lektüre der Verwaltungsvorlage an „unser Bündnis für Wohnen“ erinnert und sein Mitstreiter Udo Bartsch drängt darauf, dass der Kreis „ein abgestimmtes Bauland-Management“ einrichtet.