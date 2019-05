Feiern im Rhein-Kreis : So wird im Rhein-Kreis Vatertag gefeiert

So kann man den Vatertag auch feiern: Mit einem gut gefüllten Bollerwagen geht es ab in die Natur. Und kleine Pausen können immer eingelegt werden. Foto: dpa/Peter Steffen

Rhein-Kreis Am Donnerstag, 30. Mai, ist nicht nur der kirchliche Feiertag, Christi Himmelfahrt, sondern auch der Ehrentag der Väter. Wer dann keine Lust auf den heimischen Balkon oder Garten hat, kann allerhand unternehmen.

Grevenbroich In Kapellen hat der Bürgerschützenverein zu seinem „Vatertagsfest unter dem Schützenbaum“ eingeladen. Ab 11 Uhr gibt es an der St.-Clemens-Straße Getränke, Leckeres vom Grill und Musik. Die Münchrather feiern wieder ab 11 Uhr ihr Dorffest. Außerdem wird eine Radstation eröffnet, an der Luft und Strom für E-Bikes zur Verfügung gestellt wird.

Auf dem Gustorfer Schützenplatz am Torfstecherweg heißt es wieder: „O’zapft ist“. Ab 10 Uhr laden Grenadier- und Jägerkorps des Bürgerschützenvereins zum „Wiesn-Fest“ ein. Für die kleinen Gäste gibt es Fahrgeschäfte und Alm-Rodeo. In Hülchrath steht der Rockmarathon auf dem Programm. Ab 11 Uhr rocken die Bands aus der Umgebung live auf dem Kirmesplatz.

Dormagen Bei Feiser in Broich findet von 11 bis 17 Uhr das Spargel- und Beerenfest statt. Das 20. Dorfplatzfest der St.-Aloysius- Schützenbruderschaft in Stürzelberg beginnt um 11 Uhr. Geboten wird ein Platzkonzert des Bundestambourcorps Stürzelberg und der Musikkapelle Hochneukirch. Beginn ist um 13 Uhr. Auf dem Rathausplatz in Dormagen ist von 12 bis 19 Uhr mit DJ Andy Luxx, dem Party-Fuchs aus Mallorca, feiern angesagt. Vatertagsbiwak von 11 bis 18 Uhr ist auf dem Schützenplatz und im Festzelt in Horrem. Der Verein der Sportfreunde Nievenheim lädt zum Salvatorplatz-Fest ein. Ab 11 Uhr gibt es Getränke, Gegrilltes, Kuchen und Musik.