Ohne Anmeldung : So war das offene Impfangebot im Neusser Rheinpark-Center

Rhein-Kreis Am Samstag hat das Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss und der Kassenärztlichen Vereinigung ein offenes Impfangebot im Neusser Rheinpark-Center angeboten. Wie es angenommen wurde.

In seinem Impferlass von Donnerstag hatte das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen die Impfzentren gebeten, auch mobile Impfangebote für die Allgemeinbevölkerung durchzuführen. Das teilt der Kreis mit. So wurde im Neusser Rheinpark-Center ein offenes Impfangebot durchgeführt. Von 11 bis 17 Uhr haben sich nach Kreisangaben 156 Menschen an der im Erdgeschoss des Einkaufszentrums aufgestellten Impfstation spontan mit dem mRNA-Impfstoff des Herstellers BioNTech impfen lassen. Eine vorherige Anmeldung war nicht erforderlich. Alle Erstgeimpften haben unmittelbar einen Termin für die Zweitimpfung im nur wenige Minuten entfernten Impfzentrum in der Hammfeldhalle des Berufsbildungszentrums des Kreises erhalten, heißt es weiter.