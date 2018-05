Rhein-Kreis Neuss: Seit 30 Jahren rollt die S8 durch Neuss - ein Tourbericht

Rhein-Kreis Neuss Die S8 verbindet Neuss mit der Region. Unser Autor ist die komplette Strecke mitgefahren.

Die Zeit ist vermutlich nicht schlecht gewählt, um einen guten Eindruck von der Strecke zu bekommen. An einem Mittwochvormittag rollt die S8 aus Hagen kommend in Mönchengladbach ein, und nur wenige Fahrgäste steigen noch aus. Ich steige ein und bis zur erneuten Abfahrt füllt sich der rote Zug nur unwesentlich. Morgens sieht das sicherlich anders aus, wenn Schüler und Menschen auf dem Weg zur Arbeit um die Plätze streiten.

Im Rahmen des "Reportertauschs" des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger bin ich zur Neuß-Grevenbroicher Zeitung gekommen. Eigentlich arbeite ich bei der Neuen Osnabrücker Zeitung, im süd-westlichen Niedersachsen kennen wir uns mit S-Bahnen nicht so gut aus. Die Fahrt mit der S8 erinnert mich aber ohnehin eher an eine Regionalbahn, die an jeder "Milchkanne" anhält. Finde ich gut, denn auch aus einem Zug kann man eine neue Region ja gut erkunden. Jedenfalls besser, als wenn man mit einem ICE nur durchrast.

Über Mönchengladbach-Lürrip, Korschenbroich, Kleinenbroich und Büttgen erreichen wir bald Neuss. Da ich dort schon zwei Tage verbracht habe, freue ich mich, einiges wiederzuerkennen, auch wenn die Haltestellen "Am Kaiser" und "Rheinparkcenter" sicher kein optisches Highlight sind. Aber das ist man ja vom Zugfahren gewohnt: Den Preis für einen besonders schönen Imagefilm könnte wohl keine Region in Deutschland mit Bildern, die aus einem Zug heraus aufgenommen wurden, gewinnen.

Hinter Düsseldorf verändert sich die Landschaft merklich. Spätestens ab Erkrath-Hochdahl beginnt das Bergische Land, und bald kommt schon der erste von sage und schreibe neun Wuppertaler Bahnhöfen. Die West-Ost-Ausdehnung der Stadt ist ebenso außergewöhnlich groß wie es die Nord-Süd-Ausdehnung nicht ist. In Wuppertal lerne ich Adam kennen. Er kommt ursprünglich aus Polen, ist schon lange in Deutschland und kennt die S8 von Beginn an. "Ich fahre jeden Tag, und jeden Tag ist irgendwas", beklagt er sich, als die Bahn in Wuppertal-Langerfeld nicht weiterfährt, weil die Strecke kurz gesperrt wird. Auch wenn es ihn nervt, nimmt es der Ingenieur mit Humor: "Die Deutsche Bahn ist wie die deutsche Politik, immer Chaos", lacht er, bevor er in Schwelm aussteigt.