Auszeit im Rhein-Kreis Neuss : Urlaub ohne Wegfliegen - 12 Sandstrände im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss Das Geld ist knapp, der Arbeitgeber genehmigt den Urlaub nicht oder die Angst in ein Flugzeug zu steigen ist zu groß? Das alles sind längst keine Gründe, auf das Strandfeeling in diesem Sommer zu verzichten. Und dafür braucht es keine Woche Urlaub und kein Flugticket.

Den meisten kommen beim Gedanken an den nächsten Urlaub nicht Städte wie Neuss, Grevenbroich oder Dormagen in den Sinn. Doch auch im Rhein-Kreis Neuss lassen sich wunderschöne Stunden am Rhein oder an Seen verbringen. Auf den Sand müssen Urlaubsfans dabei nicht verzichten. Denn auch hier gibt es einige Strände, die einen Ausflug Wert sind.