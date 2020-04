Kostenpflichtiger Inhalt: Schulstart im Rhein-Kreis Neuss : Mammutaufgabe für die Berufskollegs

Am BBZ Dormagen wird im Chemielabor Desinfektionsmittel hergestellt, (v.l.) Schulleiterin Kornelia Neuhaus, Christian Wolff und Jost Bertram. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rhein-Kreis In keinen anderen Schulen im Rhein-Kreis sind so viele Abschlüsse möglich wie in den vier Berufskollegs. Das heißt aber auch, dass am Donnerstag entsprechend viele Schüler zurückkommen. Das verlangt eine strenge Planung.