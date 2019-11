Stipendium im Rhein-Kreis : Migrantenstipendium wird an Mindestalter gekoppelt

Rhein-Kreis Bewerber für das Stipendium des Rhein-Kreises müssen das sechste Lebensjahr vollendet haben, bevor sie eingewandert sind.

Zunächst war in der Vorlage der Verwaltung von einer Schulpflicht im Herkunftsland die Rede. Dem konnten einige Ausschussmitglieder jedoch nicht zustimmen. Begründung: In einigen Ländern gebe es gar keine Schulpflicht. Und solche Bewerber könne man nicht ausschließen. Dem stimmten schließlich die Schulpolitiker aller Fraktionen zu. Schuldezernent Tillmann Lonnes hatte die Aufnahme eines weiteren Kriteriums in den Katalog damit begründet, dass Kinder, die bereits mit einem oder zwei Jahren nach Deutschland gekommen seien und dort eine Kita besucht hätten, es mit Beginn der Schullaufbahn wesentlich einfacher hätten als solche, die erst in der Schule die deutsche Sprache lernen müssen.