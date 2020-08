Situation im Rhein-Kreis Neuss : An diesen Schulen und Kitas gibt es Corona-Fälle

Einige Klassen wurden unter Quarantäne gesetzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Rhein-Kreis Seit dem Schulbeginn am Mittwoch (12. August) hat es an mehreren Schulen in NRW Corona-Fälle gegeben. Auch im Rhein-Kreis Neuss wurden Kita-Gruppen und Klassen unter Quarantäne gesetzt. Ein Überblick.

An der Grundschule in Kaarst-Vorst wurde eine Lehrerin positiv auf das Virus getestet. Alle Schüler aus je einer Klasse der Jahrgangsstufen 1, 3 und 4, in denen die Lehrerin unterrichtet hat, wurden auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die örtliche Ordnungsbehörde unter Quarantäne gesetzt. Allen wird eine Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus angeboten. (Stand 26. August 2020)

An der Neusser Grundschule „Die Brücke" wurde eine Lehrerin positiv auf das Virus getestet - 60 Schüler sind nun in Quarantäne. Drei Klassen der zweiten Jahrgangsstufe, in denen die Lehrerin unterrichtet hat, wurden in Quarantäne gesetzt. Allen wird eine Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus angeboten.(Stand 25. August 2020)

Ein Kind, das die Kindertagesstätte Am Hoverkamp in Kaarst besucht, wurde positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Alle Kinder der Gruppe sowie sieben Erzieherinnen wurden auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die örtliche Ordnungsbehörde unter Quarantäne gesetzt. Zudem wurde allen ein Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus angeboten. (Stand 24. August 2020)

In der Kindertagesstätte Sonnengarten in Meerbusch ist ein Kind positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Zwei Gruppen der Einrichtung wurden auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die örtliche Ordnungsbehörde bis zum 31. August geschlossen. Die Kinder und Erzieher der Gruppen wurden unter Quarantäne gesetzt.

An der Kreuzschule in Neuss ist ein Schüler aus der ersten Klasse positiv getestet worden. Alle Schüler der Klasse wurden bis zum 31. August auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die örtliche Ordnungsbehörde unter Quarantäne gesetzt. Ihnen wird zusätzlich ein Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus angeboten. (Stand 20. August 2020)

(NGZ)