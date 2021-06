Rhein-Kreis Neuss : Schulen berichten von Corona-Herausforderungen

Rhein-Kreis Die Kreisverwaltung hat im Schul- und Bildungsausschuss jetzt einen Bericht über die Bewertung ihrer Schulen zur Corona-Situation vorgelegt. Der Tenor: Es gab einige Herausforderungen zu meistern.

Insgesamt habe das Unterrichtsprinzip an den Schulen in der Verantwortung des Rhein-Kreises während der Pandemie funktioniert, erklärte die Kreisverwaltung jetzt bei der Sitzung des Schul- und Bildungsausschusses im Kreishaus in Grevenbroich. Die Schule habe sich „gewaltig geändert“, erschwerend sei hinzugekommen, dass teilweise kurzfristig Wünsche, Hinweise und Forderungen der Landesregierung umgesetzt werden mussten. Das sei nicht immer leicht für Schüler, Lehrern und Eltern gewesen, aber es habe dank des Zusammenspiels vieler geklappt. Seit 31. Mai gilt bei einer stabilen Inzidenz unter 100 durchgängiger Präsenzunterricht bis zu den Sommerferien für die Schüler aller Schulformen.