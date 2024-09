Mehr Zeit, mehr Basiswissen Schüler und Lehrer in Grevenbroich träumen von der perfekten Schule

Ganz ohne Noten geht’s wohl nicht. „Das ginge an der Realität vorbei“, meint Katja Buchwald und denkt als erfahrene Lehrerin darüber nach, was sie verändern würde, wenn sie denn könnte. Sie ist Klassenlehrerin an der Grundschule am Welchenberg in Neuenhausen und hat ganz konkrete Träume. „In einigen Bereichen ist viel Luft nach oben“, sagt sie: „Ein Traum wäre mehr Zeit und Ruhe, um Basiswissen zu vermitteln.“