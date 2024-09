Große Übersicht für Neuss und Kaarst So finde ich die beste Schule für mein Kind

Kurz nach den Sommerferien beschäftigen sich viele Eltern von Viertklässlern schon mit dem kommenden Schuljahr. Die Frage nach der am besten geeigneten weiterführenden Schule ist für sie – und ihre Kinder – oft nicht leicht zu beantworten, zumal die Auswahl in Neuss und Kaarst groß ist: An insgesamt acht Gymnasien, sechs Gesamtschulen und zwei Realschulen können sie ihr Kind Anfang 2025 anmelden. Die Schulwahl stellt zahlreiche Eltern von Grundschülern vor große Herausforderungen.