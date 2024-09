Schulhund, Podcast und Co. Innovative Methoden an Dormagener Schulen

„Wir sind Schüler von heute, die in Schulen von gestern mit Methoden aus dem Mittelalter auf die Probleme von übermorgen vorbereitet werden.“ Dieses provokante Zitat ist in aller Munde, wenn es um Kritik am deutschen Schulsystem geht. Und natürlich gibt es viel zu tun: Klassen werden immer heterogener, die Herausforderungen größer. Noch immer wird für alle Schulformen händeringend nach qualifiziertem Lehrpersonal gesucht. Doch in Dormagen gibt es auch Schulen, die kreativ werden und sich den steigenden Anforderungen mit innovativen Lösungsansätzen stellen. Wir stellen einige davon vor.