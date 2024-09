Bildungsangebote und Schwerpunkte Das sind die weiterführenden Schulen in Dormagen

Bertha-von-Suttner-Gesamtschule Die BvS-Gesamtschule ist mit 1300 Schülerinnen und Schülern die größte Schule in Dormagen. Die Gesamtschule ist NRW-Sportschule und Eliteschule des Sports, bildet daher pro Jahrgang in der Sekundarstufe I eine Sportklasse und kooperiert in diesem Bereich mit dem NGK. Um in die Sportklasse zu kommen, müssen Kinder sowohl regulär aufgenommen werden als auch einen sportmotorischen Test bestehen, der in diesem Jahr am 6. und 7. Dezember stattfindet. Der Termin für den Anmeldeschluss wird zu gegebener Zeit auf der Homepage der BvS veröffentlicht. An der BvS-Gesamtschule werden alle in NRW möglichen Abschlüsse der Sekundarstufen I und II vergeben. Die Kernidee der BvS ist, Bildungswege lange offen zu halten, also erst spät zu entscheiden, welche Höchstabschlüsse für das einzelne Kind möglich sind. Außerdem werden diverse Neigungsfächer je nach Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen angeboten. Die BvS-Schule ist eine Ganztagsschule mit Mittag-Betreuung und Mensabetrieb. www.bvsdormagen.de