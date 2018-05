Rhein-Kreis Neuss : Schüler werden im Sommer zu Forschern

Rhein-Kreis Neuss Das zdi-Netzwerk Rhein-Kreis Neuss bietet Schülern wieder die Gelegenheit, in naturwissenschaftliche Berufe hineinzuschnuppern. Die Kurse unter Leitung von Ausbildern finden vor und in den Sommerferien statt.

Albert Einstein hat einmal gesagt: "Wenn eine Idee am Anfang nicht absurd klingt, dann gibt es keine Hoffnung für sie." Wer als junger Mensch auch jede Menge verrückten Erfindergeist wie Einstein in sich trägt und Spaß am Tüfteln hat, der ist beim "Innovationsworkshop - auf den Spuren von Daniel Düsentrieb" für Schüler ab der zehnten Klasse richtig aufgehoben.

Das zdi-Netzwerk Rhein-Kreis Neuss bietet den sechsstündigen Kurs in der letzten Woche vor den Sommerferien am Montag, 9. Juli, um 10 Uhr an. Wie entstehen Innovationen? Mit welchen Techniken lässt sich die eigene Kreativität steigern? Was passiert eigentlich, nachdem eine Produktidee geboren ist? Alles Fragen, die Mitarbeiter des Partners vom zdi-Netzwerk, 3M, beantworten wollen. Sie können aus eigener Erfahrung berichten. Das Unternehmen setzt auf kreative Freiräume und Eigenverantwortung seiner Entwickler, die rund 15 Prozent ihrer Arbeitszeit eigenen Projekten widmen sollen.

Info Übersicht mit allen Kursen im Internet Hintergrund Zukunft durch Innovation.NRW (zdi) ist die Gemeinschaftsoffensive zur Förderung des naturwissenschaftlichen-mathematisch-technischen (MINT-) Nachwuchses. Ziel ist es unter anderem, Schüler für naturwissenschaftliche Berufe zu begeistern. Angebote Kurse und Anmeldung unter www.mint-machen.de/kursangebote/fuer-schueler/

Wer in der ersten Ferienwoche vom 16. bis 20. Juli nichts vor hat und sich für Naturwissenschaften interessiert, kann im Kursus "LaborLive" täglich ab 9 Uhr für sieben Stunden in die Rolle eines Laboranten schlüpfen. Wie wird Tafelkreide hergestellt? Wie hoch ist der Säureanteil bei Essig? Wie viel Zucker befindet sich in verschiedenen Getränken? Die Ausbilder von Currenta in Dormagen zeigen Schülern der Klassen neun und zehn, wie es funktioniert. Im gleichzeitig stattfindenden Kursus "MetallLive" dreht sich alles um den glänzenden Werkstoff Metall. Unter der Anleitung von Currenta-Ausbildern können Schüler der neunten und zehnten Klasse kleine Bauteile erstellen, anreißen, körnen, feilen, sägen, bohren, senken, gewindeschneiden und fügen. In diesem Kursus lernen die jungen Teilnehmer die Ausbildungsberufe Industriemechaniker und Anlagenmechaniker hautnah kennen. "Die beiden Kurse bei Currenta klingen nach typischen Angeboten für Jungs, aber auch Mädchen können in die Berufe hineinschnuppern. "Wer weiß, vielleicht ist es ja ein erster Schritt bei einem sehr attraktiven Arbeitgeber", sagt Frank Heidemann vom zdi-Netzwerk.



Ein Angebot vor den Sommerferien ist "Wissen, wie der Wind weht - ein Ausblick in die Grundlagen der Windenergie" am Freitag, 6. Juli, ab 9 Uhr. Anschaulich und praxisnah erklären Experten der Windtest Grevenbroich GmbH die Faktoren zur Gewinnung der Windenergie. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in ein Windenergieprojekt und können die Funktionsweise eines Windgebers (Anemometers) untersuchen, ein Windtestfeld besichtigen und den "Turmfuß" einer modernen Multi-Megawatt Windenergieanlage besichtigen.

Die Ferienkurse "Let's code, let's scratch - Programmieren lernen mit Scratch" und "Mein Smartphone schwebt - 3D-Konstruktion und 3D-Druck" sind bereits ausgebucht. "Der 3D-Kursus findet zum ersten Mal statt. ,Let's code, let's scratch' war im vergangenen Jahr schon so beliebt, dass wir einen zweiten Kurs angeboten haben. Aber das wird in diesem Jahr wahrscheinlich nicht der Fall sein", sagt Heidemann.

