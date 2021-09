Initiative von SPD und Grünen : Seebrücke-Antrag scheitert im Kreistag

Kreistag in Corona-Zeiten: Via Fairness-Abkommen reduzieren die Fraktionen die Zahl der anwesenden Abgeordneten; digitale Teilnahme war möglich. F: lue- Foto: Ludger Baten

Rhein-Kreis Die Rot-grüne Kooperation macht die Flüchtlingspolitik zum Thema, scheitert aber mit einem Antrag. Der Landrat ist der Auffassung, dass der Kreistag nicht zuständig sei.

Der Rhein-Kreis Neuss tritt der Initiative „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“ nicht bei. Ein entsprechender Antrag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen scheiterte am Mittwoch an der CDU-geführten Mehrheit mit FDP und UWG/Freie Wähler/Zentrum im Kreistag, der sich auch die AfD anschloss.

Während sich Grünen-Sprecherin Swenja Krüppel enttäuscht zeigte („Wir wären zum Kompromiss bereit gewesen“), wurde das Thema nach Auffassung von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke im falschen Gremium behandelt: „Für Asylpolitik an sich, ist der Kreistag nicht zuständig.“ Sven Ladeck, stellvertretender CDU-Fraktionschef, erkannte in dem Antrag ein Papier, dass „aus der Feder der grünen Landtagsfraktion“ stamme, keinen wirklichen Bezug zum Rhein-Kreis aufweise und mit dem nun grüne Kommunalpolitiker landesweit in Stadt- und Gemeinderäten sowie Kreistagen agierten.