Nach Facebook-Post aus Rommerskirchen : „Leute beschweren sich über Rettungsdienste - bis es um die eigene Haut geht“

Rhein-Kreis Neuss Einem Rettungsdienst in Rommerskirchen ist vorgeworfen worden, die sonntägliche Ruhe zu stören. Die schlagfertige Antwort des DRK-Leiters bekam im Netz viel Zuspruch. Auch andere Rettungskräfte berichten von ähnlichen Situationen.

„Ich arbeite in der Luftrettung, so etwas kommt mir sehr bekannt vor. Leute beschweren sich über Rettungskräfte - solange, bis es um die eigene Haut geht, denn dann ticken die Uhren plötzlich völlig anders“, schreibt eine Nutzerin. Tatsächlich ist der Vorfall in der Rettungswache in Rommerskirchen kein Einzelfall. Jan Remiger von der DRK-Rettungswache in Grevenbroich berichtet von ähnlichen Beschwerden. „Das ist aber oft auch nachvollziehbar. Wir liegen in einem Wohngebiet und sind da nun einmal ein Störfaktor.“ Dennoch sei die Lärmbelästigung nicht vermeidbar. „Oft müssen wir das Martinshorn schon früh einsetzen oder unsere Fahrzeuge für Rangiertätigkeiten bewegen“, sagt er und fügt hinzu: „Aber die Kritik ist in der Regel sehr vernünftig formuliert.“