Rheinland-Klinikum Neuss : Millionen für Geriatrie und Krankenhausdigitalisierung

Dem Rheinland-Klinikum stehen auch 5,5 Millionen Euro für Digitalisierungsprojekte an allen vier Standorten zur Verfügung. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Rhein-Kreis (-nau) Die gesamte Führungsspitze des Rheinland-Klinikum Neuss reist kommenden Mittwoch nach Düsseldorf, denn Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann ruft – und es geht um Millionen. Konkret: Jeweils 6,6 Millionen wurden für das Lukaskrankenhaus in Neuss sowie das Grevenbroicher Elisabethkrankenhaus bewilligt, um damit die Versorgung von Patienten im höheren Lebensalter zu stärken. Die Kliniken gehören zu einer Gruppe von landesweit 20 Häusern, in denen das Land einen Geriatrie-Förderschwerpunkt setzen will und dafür 100 Millionen Euro bereitstellt.