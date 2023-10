Ausbildung beim Rheinland-Klinikum Kursus zur Pflegefachassistenz startet zum dritten Mal

Im Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe im Rhein-Kreis Neuss (BIG), der Pflegeschule des Rheinland Klinikums, ist ein weiterer Kursus zur Pflegefachassistenz (PFA) an den Start gegangen – in 2023 bereits der dritte, der innerhalb eines Jahres zu dieser beruflichen Qualifikation führt. BIG-Leitung Sabina Slaughter und Kursleiterin Martina Cavallieri begrüßten die 28 künftigen Pflegekräfte in der Einrichtung an der Neusser Carossastraße. „Die PFA-Kurse sind immer sehr besondere Kurse – sie sind immer sehr bunt“, sagte Slaughter und verwies auf die Altersstruktur: In den nächsten Monaten erlernen am BIG Menschen zwischen 17 und 59 Jahren den Pflegeberuf. Die Leiterin habe „Respekt für die älteren Teilnehmer, die noch einmal mutig zurück in den Schulalltag kehren“, wie sie betonte.