Pläne fürs Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich Gesellschafter im Clinch nach Kreis-Beschluss zum Rheinland Klinikum

Was am Mittwoch im Kreisausschuss zur Zukunft des Rheinland Klinikums und speziell des Elisabethkrankenhauses in Grevenbroich beschlossen wurde, sorgt bei Bürgermeister Reiner Breuer aus Neuss für Unverständnis – und das ist wahrscheinlich sehr milde formuliert: „Der Beschluss des Kreisausschusses reicht weder formell noch inhaltlich-materiell“, sagt Breuer. „Reicht nicht“ heißt konkret: Mit dem Beschluss des Kreisausschusses sieht Breuer die Bedingungen für eine weitere finanzielle Absicherung des Krankenhauses durch die Stadt Neuss nicht erfüllt.