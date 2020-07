Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Studenten erforschen die Logistik der Zukunft

Rhein-Kreis 15 Studenten der Cologne Business School (CBS) haben in einem Projekt das Themenfeld „CityLogistik für die Stadt Köln“ untersucht. Dabei wurde auch ein Blick in den Rhein-Kreis Neuss geworfen.

(NGZ) Das Thema ist aktueller denn je: Wie kann eine umweltfreundliche und optimierte Ver- und Entsorgung von Gütern in Großstädten zukünftig sichergestellt werden? Entsprechend dieser Frage lautete auch der Arbeitsauftrag an 15 Studenten der Cologne Business School (CBS), die in einem Projekt das Themenfeld „CityLogistik für die Stadt Köln“ untersuchten.

So wurden beispielsweise Ideen zur Ver- und Entsorgung der Stadt mittels kleinerer Binnenschiffe zwischen dem Hafenstandort und der Innenstadt entwickelt. Des Weiteren wurde eine Vision vorgestellt, die einen Transport der Güter über das bestehende Netz der Straßenbahn enthält. Jetzt gilt es, die Vorschläge, Konzepte und Strategieanregungen zu analysieren, um daraus mögliche konkrete Maßnahmen ableiten zu können. Die RheinCargo profitierte bei dem Projekt auch vom internationalen Hintergrund der Absolventen. „In unserer Gruppe fanden sich Teilnehmer aus etwa zehn verschiedenen Nationen“, berichtet Odiljon Abdurazzakov, der bei der CBS „Strategisches Management“ lehrt. Dass die Zusammenarbeit aufgrund der Corona-Krise beeinträchtigt war, hatte keine Auswirkungen. Zwar waren Präsenztermine mit den vier Arbeitsgruppen nach der Einführungsveranstaltung so gut wie nicht mehr durchführbar. Die Partner machten aber aus der Not eine Tugend und erledigten die Abstimmung über Videokonferenzen. „Auch das hat wunderbar geklappt, eine schöne Erkenntnis für uns“, so Klippel und Bernhardt.