Ehrenamt im Rhein-Kreis Neuss : Kreis vergibt Zuschuss für engagierte Nachbarn

Rhein-Kreis Noch 36.000 Euro sind im Topf für das Landesprogramm „Gemeinschaft gestalten – engagierte Nachbarschaft leben“. Pro Projekt gibt es 1000 Euro. Bewerbungen sind noch bis zum 31. Dezember möglich.

„Gemeinschaft gestalten – engagierte Nachbarschaft leben“ lautet der diesjährige Themenschwerpunkt beim Landesprogramm „2000 x 1000 Euro für das Engagement“. Ob Besuchsdienste, Veranstaltungen für Senioren oder Angebote zur Integration von geflüchteten Menschen aus der Ukraine – Nachbarschaftsprojekte mit ehrenamtlichem Einsatz sind gefragt. Vereine und Initiativen können sich mit ihren Maßnahmen bis zum 1. November für eine Förderung in Höhe von jeweils 1000 Euro bewerben. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke ruft alle Vereine, Organisationen und Initiativen an Rhein , Erft und Gillbach dazu auf, sich mit ihrem Projekt zu bewerben: „Für unsere ehrenamtlich Engagierten ist das eine tolle Möglichkeit, unkompliziert kleine Projekte und Vorhaben umzusetzen. Mit 1000 Euro lässt sich häufig eine ganze Menge erreichen. Deshalb hoffen wir auf viele Anträge aus dem Rhein-Kreis Neuss“, so Petrauschke.

Und der Topf ist noch gut gefüllt. So wurden dem Kreis 49.000 Euro zugesprochen für 49 Maßnahmen. Bislang sind erst 13 förderfähige Anträge eingegangen. Bis zum Ablauf der Antragsfrist können also noch 36 weitere Projekte unterstützt werden. Gefördert werden Aktionen von Vereinen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen, die passend zum Schwerpunktthema ausgerichtet werden und sich durch bürgerschaftliches Engagement auszeichnen, also einen Mehrwert für das Miteinander darstellen oder sich am Prinzip der Gemeinnützigkeit orientieren. Die Maßnahmen dürfen allerdings erst nach einer Bewilligung durch den Rhein-Kreis Neuss begonnen werden und müssen bis spätestens zum 31. Dezember des Förderjahres abgeschlossen sein. Weitere Infos unter www.engagiert-in-nrw.de.