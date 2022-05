Förderung im Rhein-Kreis : zdi-Netzwerk bietet Technik-Kurse an

Rhein-Kreis Gemeinsam mit Partnern organisiert das Netzwerk berufs- und studienorientierende Maßnahmen zu den Themen Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften. Wo noch freie Plätze sind.

Freie Plätze für Jugendliche gibt es noch bei mehreren Kursen und Workshops des Netzwerks „Zukunft durch Innovation“ (zdi) Rhein-Kreis Neuss. Ein Kurs im Rahmen der Reihe #meisterlich – Handwerk goes digital“ findet am Samstag, 11. Juni, beim Unternehmen Stamos in Grevenbroich statt: Interessierte können in den Beruf „Anlagenmechaniker/in“ hineinschnuppern.