Unterstützung im Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis steigt Zahl der Schwerbehinderten

4865 Erstanträge und 5046 Änderungsanträge wurden im vergangenen Jahr bearbeitet. Teamleiter Thomas Kämmerling betont, dass die Prozesse durch die Digitalisierung optimiert wurden. „Bereits in der Registratur werden die eingehenden Anträge digital erfasst und dann an das Team weitergeleitet. Auch alle anderen Berichte – von Stellungnahmen der externen Gutachter bis hin zu den Rückmeldungen vom ärztlichen Dienst unseres Gesundheitsamtes – gehen digital ein, so dass die Postwege entfallen.“ Bürger können online ein Foto hochladen, wenn sie einen alten Schwerbehindertenausweis gegen den neuen Ausweis im Scheckkartenformat eintauschen wollen.