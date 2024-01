Betroffene berichten Mehr Angriffe auf Einsatzkräfte im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis · Der Rhein-Kreis führt Statistik über jede einzelne Attacke auf Sanitäter oder Feuerwehrhelfer. Damit die Politik aus erster Hand erfährt, was so ein Angriff für die Einsatzkräfte bedeutet, berichten zwei über ihren Einsatz in Neurath.

25.01.2024 , 04:50 Uhr

Rettungskräfte im Einsatz sind auch im Rhein-Kreis oft körperlichen Angriffen ausgesetzt. Ein solcher Fall beschäftigt jetzt den Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz des Kreistages. Foto: dpa/Marcel Kusch

Von Christoph Kleinau