Wochenmärkte im Rhein-Kreis : Fleisch, Obst, Gemüse und Blumen

Abstand halten ist auch auf dem Neusser Wochenmarkt auf dem Münsterplatz wichtig. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Einkaufen auf dem Wochenmarkt – für viele Menschen im Rhein-Kreis ist der Gang zum Händler des Vertrauens auf dem Markt jede Woche normal. Meistens auch noch mit Genuss verbunden, weil ein bisschen Quatschen gehört auch dazu. Das ist in Pandemie-Zeiten gewiss nicht anderes, und so sind die Wochenmärkte im Rhein-Kreis einstweilen noch geöffnet. Wir haben ein paar Empfehlungen.

Wochenmarkt auf dem Münsterplatz Auf keinem anderen Markt im Rhein-Kreis Neuss sind so viele Händler-Originale vertreten wie auf dem Wochenmarkt am Quirinus-Münster. Dort ist insbesondere an Samstagen viel los – erst recht in den Sommermonaten. Zahlreiche Händler machen dort seit etlichen Jahren Station und bieten neben frischem Obst und Gemüse auch Fisch, Fleisch, Backwaren und Käse an. Wer die typische Markt-Atmosphäre spüren will, ist dort genau richtig. Das Besondere: Täglich um 11,15 und 17 Uhr öffnen sich die Giebeltüren am 1597 erbauten Vogthaus und geben den Weg frei für eine Parade der Figuren aus dem Neusser Schützenregiment. Ein Besuch lohnt sich insbesondere, wenn gleich mehrere Händler ihre Eigenproduktionen anbieten. Der Markt gilt als der größte und bestsortierteste im Kreis.

Adresse: Münsterplatz, Neuss, Öffnungszeiten: Samstags von 7 bis 14 Uhr

Stadtteilmarkt auf dem Berliner Platz Echte Tradition hat der Wochenmarkt am Berliner Platz auf der Furth. Schon seit Mitte der 1970er Jahre kommen dort Händler und Kunden zusammen, viele sind seit Jahrzehnten auf dem größten Stadtteilmarkt im Neusser Stadtgebiet vertreten. Kunden schätzen dort insbesondere den kleinen Plausch mit den Händlern, die frisches Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch, ofenfrische Backwaren und sogar Käse anbieten. Schon am frühen Morgen herrscht auf dem Berliner Platz, im Schatten der Christ-König-Kirche, Hochbetrieb. Selbst jetzt, wo der Markt nur noch einmal pro Woche veranstaltet wird. Oft genug werden dort auch (Bio-)Lebensmittel aus der Region angeboten.

Adresse: Berliner Platz, Neuss, Öffnungszeiten: donnerstags von 7 bis 14 Uhr

Wochenmarkt in Gnadental Bis Ende August 2013 hatte in Gnadental eigentlich gar kein Bedarf für einen Wochenmarkt bestanden. Doch der örtliche Lebensmittelmarkt wurde aufgegeben. Prompt kam die Idee bei den Gnadentalern auf, zum ersten Mal in der 50-jährigen Geschichte des Stadtteils einen Wochenmarkt zu etablieren. Das hat sehr gut funktioniert, der Gnadentaler Wochenmarkt ist heute ein Beispiel für eine erfolgreiche Neuunternehmung. Der Markt ist gut besucht und etabliert sich als Treffpunkt für den Stadtteil. Aktuell findet er jeden Mittwoch am Artur-Platz-Weg statt und lockt unter anderem mit frischem Obst und Gemüse lokaler Landwirte, die ihr Sortiment mit Waren vom Großmarkt aufstocken.

Adresse: Artur-Platz-Weg, Neuss, Öffnungszeiten: mittwochs, 7-12 Uhr

Wochenmarkt auf dem Dr. Franz-Schütz-Platz Obst und Gemüse der Saison, Fleisch und Fisch: Wer Ausschau nach frischen Lebensmitteln hält, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Wochenmarkt in Meerbusch-Büderich fündig. Jeden Donnerstag und Samstag bauen regionale Händler dort ihre Stände auf und bieten auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz Dinge für den alltäglichen Bedarf an. Der Schwerpunkt liegt klar auf Lebensmitteln, bei Obst und Gemüse auf saisonalen Waren. Parkplätze sind auf dem Platz mitten in Büderich genügend vorhanden, auch eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist gegeben.

Adresse: Dr.-Franz-Schütz-Platz, Meerbusch-Büderich, Öffnungszeiten: donnerstags und samstags von 8 bis 12 Uhr

Wochenmarkt am Deutschen Eck Es sind nicht viele Händler, die sich mittwochs auf dem kleinen Platz am Deutschen Eck in Büderich treffen. Aber wer Eier, Produkte vom Huhn oder auch einen ungewöhnlichen Aufschnitt sucht, ist dort richtig. Ein Mittagsessen gibt es auch: Der „Holländer“ verkauft in seinem Wagen Kibbeling ebenso wie tollen Backfisch. Überhaupt hat er ein großes Fischangebot parat.

Am Deutschen Eck, Meerbusch-Büderich, Öffnungszeiten: mittwochs,8 bis 12 Uhr

Wochenmarkt in Kleinenbroich Der einzige Wochenmarkt im Stadtgebiet Korschenbroich ist seit Jahren Auf den Kempen in Kleinenbroich fest etabliert. Jeden Donnerstag bieten dort nicht nur regionale Obst- und Gemüsehändler ihre Waren an, sondern auch Fleisch- und Wurst-Spezialisten, Gärtner und ein Grieche, der dort die Spezialitäten seines Landes anbietet. Der Markt lohnt sich für einen Bummel und ist insbesondere bei den Kleinenbroichern beliebt. Angeboten werden dort in erster Linie saisonale Produkte, aber auch Zugekauftes vom Großmarkt. Der Markt fällt eher in die Kategorie der „Klassiker“. Eine Besonderheit gibt es trotzdem: Regelmäßig werden auch Kleidungsstücke und Schmuck angeboten.

Adresse: Auf den Kempen, KorschenbroichÖffnungszeiten: Donnerstags von 8 bis 13 Uhr cka/hbm

