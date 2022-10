Digital im Rhein-Kreis : Kreis wird für App „Belehrung im Infektionsschutz“ ausgezeichnet

Rhein-Kreis Die neue App zur digitalen Infektionsschutzbelehrung des Rhein-Kreises wird mit dem „Preis für gute Verwaltung 2022“ des Public Service Lab und der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin ausgezeichnet.

Die Ehrung prämiert bundesweit innovative und bürgerzentrierte Verwaltung – die gemeinnützige Initiative „Public Service Lab“ will dazu motivieren, Verwaltungsdienstleistungen kundenorientiert und nutzerfreundlicher zu gestalten. Der Preis wird am Freitag, 14. Oktober, beim „Public Service Lab“ in Freiburg verliehen.

Harald Vieten ist IT-Dezernent beim Rhein-Kreis. Foto: Rhein-Kreis Neuss

„Digitalisierung in der Kreisverwaltung ist kein Selbstzweck, sondern muss dazu dienen, dass Verwaltungsverfahren effizienter, schneller und kundenfreundlicher erfolgen. Unsere App sorgt dafür, dass praktisch niemand mehr unser Gesundheitsamt aufsuchen muss, um eine vorgeschriebene Infektionsschutzbelehrung zu erhalten“, sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.

IT-Dezernent Harald Vieten ist besonders stolz darüber, dass die App in der kreiseigenen Ideenschmiede des Digitallabors entwickelt wurde. „Mit dem Preis wird auch die gute und innovative Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stabstelle Digitalisierung und im Gesundheitsamt gewürdigt.“ Das IT-Dezernat hat bereits eine Palette kundenfreundlicher, digitaler Services geschaffen und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt 2020 gab es einen Preis beim landesweiten Ideenwettbewerb der NRW.BANK für die Entwicklung der Pflegefinder-App. Die wurde später vom Land als Heimfinder-App NRW übernommen.

Die im Volksmund immer noch oft als „Gesundheitszeugnis“ bezeichnete, gesetzlich vorgeschriebene Infektionsschutzbelehrung ist erforderlich für alle Menschen, die beruflich oder ehrenamtlich im Bereich der Lebensmittelzubereitung, des -verkaufs oder in der Gastronomie tätig sind. Normalerweise finden die Belehrungen bundesweit regelmäßig in den Gesundheitsämtern vor Ort statt. Allein beim Kreisgesundheitsamt melden sich jährlich zwischen 7000 und 8000 Personen zu einer Belehrung an, bundesweit sind es geschätzt rund eine Million Menschen.

Nach rund 18-monatiger Entwicklungszeit hat die Stabstelle Digitalisierung die kostenlose App – von der Belehrung über die elektronische Bezahlung bis zur automatisierten Bescheinigung – mit dem Gesundheitsamt entwickelt. Eine Zusammenarbeit hat es darüber hinaus auch mit dem Land Niedersachsen gegeben, das den eigens hergestellten Belehrungs-Film vom Rhein-Kreis übernommen hat. Seit April 2022 können Bürger mit dem Smartphone oder mobilen Endgerät bequem vom heimischen Sofa aus oder mobil die Infektionsschutzbelehrung absolvieren können, an sieben Tage in der Woche, egal zu welcher Uhrzeit und zwischenzeitlich in acht verschiedenen Sprachen. Den dabei gesunkenen Verwaltungsaufwand gibt der Kreis an die Bürger weiter: Das Kreisgesundheitsamt hat die vorgeschriebene Verwaltungsgebühr auf die rechtlich zulässige Mindestgebühr von 20 Euro gesenkt.

„Bereits in den wenigen Wochen seit dem Start haben über 2600 Mal Bürger unseren neuen digitalen Service erfolgreich genutzt. Die Kundenzufriedenheit ist sehr hoch und auch das Gesundheitsamt wird deutlich entlastet. Im Rahmen von Interviews erfahren wir von den Nutzerinnen und Nutzern, wo wir noch etwas an unserer App verbessern können“, sagt Projektleiter Robert Russ. Die IfSG-App des Rhein-Kreises Neuss ist kostenlos für iOS- und Android-Geräte in den Stores erhältlich. Weitere Informationen unter der Adresse www.rhein-kreis-neuss.de in der Rubrik „Online-Dienste“.

(NGZ)