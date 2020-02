Messe-Präsenz : Rhein-Kreis Neuss wirbt für den Tourismus-Standort

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis ist mit seinen Partnern von der Touristikmesse Niederrhein in Kalkar zurückgekehrt. Nahezu 9000 Besucher und rund 160 Aussteller füllten die Halle.

Als nächstes folgt die Messe „Reise + Camping“ vom 26. Februar bis zum 1. März in Essen, bei der 95.000 Besucher und rund 1000 Aussteller erwartet werden. Mit dabei sind die Stiftung Schloss Dyck, die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen, die Stadt Meerbusch, die Marketing Gesellschaft Mönchengladbach und der Verkehrsverein der Stadt Neuss.

„Der Rhein-Kreis Neuss verfügt über ein attraktives Kultur-, Freizeit- und Übernachtungsangebot, wodurch der Tourismus für uns ein erheblicher Wirtschaftsfaktor ist“, erklärt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Vom 4. bis zum 8. März folgt die Teilnahme an der weltweit größten Messe dieser Art, der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin. Am Gemeinschaftsstand der Region Düsseldorf/Köln/Bonn ist die Kreiswirtschaftsförderung mit dem Alpenpark Neuss vertreten.