Kreis-Wohnungsbaugesellschaft : Kreis will Grundstücke kaufen und Bauherr werden

Rhein-Kreis Die kleine Fraktion UWG/Die Aktive ist der große Gewinner. Sie setzte im Kreistag durch, dass der Kreis Sozialwohnungen baut.

Nun also doch. Die von Landrat Petrauschke vor Wochenfrist vorgestellte „Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen Wohnraum“ soll sich nicht auf die Rolle des Dienstleisters für kommunale und private Bauträger beschränken, sondern sehr wohl auch als Akteur in das Geschäft mit dem sozialen Wohnungsbau einsteigen. Dafür stehen im ersten Schritt drei Millionen Euro im Haushalt bereit. Dieses erklärte Ziel setzte eine Mehrheit am Mittwoch im Kreistag auf Antrag der Fraktion UWG/Die Aktive durch, dem CDU, FDP, Zentrum und Die Linke folgten. SPD und Bündnis 90/Die Grünen votierten dagegen. Landrat und Kreisverwaltung wurden beauftragt, einen entsprechenden Satzungsentwurf für die seit Jahren in der Diskussion stehende Kreis-Wohnungsbaugesellschaft auszuarbeiten.