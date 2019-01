RSGV setzt auf große Beteiligung: Wettbewerb für Schülerzeitungen startet

Rhein-Kreis Die Sparkassen in der Region suchen gemeinsam mit der Neuß-Grevenbroicher Zeitung erneut die besten Blätter im Rahmen des Wettbewerbs des Rheinischen Sparkassen- und Giro-Verbands (RSGV) – und das bereits zum 38. Mal.

Bis zum 8. Februar können sich alle regelmäßig erscheinenden Schülerzeitungen daran beteiligen und sich in den drei Wettbewerbskategorien „Klassen 5-13“, „Grund-“ und „Förderschulen“ sowie in der Kategorie „Online-Zeitungen“ bewerben. Allein die Sieger der Kategorie „Klassen 5-13“ erhalten einen Sachpreis im Wert von 2000 Euro. Sonderpreise sind für besonders gelungene Ideen wie herausragende Einzelbeiträge oder besonders gutes Layout vorgesehen. Auch in dieser Wettbewerbsrunde gilt: Die Besten in den drei Hauptkategorien sind automatisch für den Schülerzeitungswettbewerb der Bundesländer nominiert.