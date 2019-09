Aktionstag gegen Glücksspielsucht im Rhein-Kreis Neuss : Wenn das Zocken am Handy krank macht

Die Caritas zeigt Schülern des BBZ Weingartstraße, wie groß das Suchtrisiko bei Online-Spielen ist.

Rhein-Kreis Zum Suchtrisiko bei Glücksspielen im Internet hat der Caritasverband am Berufskolleg Weingartstraße beraten.

Wie schnell sich aus einer spontanen Fußballwette im Internet eine gefährliche Spielsucht entwickeln kann, haben Schüler am Berufskolleg für Wirtschaft und Informatik Weingartstraße bei einer Infoveranstaltung der Caritas-Fachstelle Glückspielsucht erfahren. „Als besonders suchtrelevant haben sich Online-Casinos und Sportwetten erwiesen“, sagt Diplomsozialarbeiterin Verena Verhoeven. Die Leiterin der Fachstelle beim Caritasverband Rhein-Kreis Neuss bietet regelmäßig Beratungen an Schulen an.

Anlässlich des bundesweiten Aktionstags gegen Glücksspielsucht hat ihr Team am Mittwoch einen Aktionsstand auf dem Schulhof an der Weingartstraße aufgebaut und informiert speziell zu Online-Glücksspielen. „Die sind für junge Menschen besonders gefährlich, da sie rund um die Uhr verfügbar sind – an der Bushaltestelle, bei Familienfeiern und sogar in der Schule“, sagt Verhoeven. Zudem werde nicht selten viel Geld eingesetzt und eine soziale Kontrolle sowie Sperrmöglichkeiten fehlen.

Info Fachstelle auch für Angehörige zuständig Wachstum 2017 gab es 737 deutschsprachige Online-Casino-Webseiten (plus 51 Prozent seit 2015) und 133 Online-Angebote privater Sportwetten-Anbieter (plus 45 Prozent seit 2015). Beratung Die Caritas Fachstelle berät und therapiert Spielsüchtige sowie deren Angehörige. Info unter 02131 889-180 oder verhoeven@spielsucht.net.

Die Schüler besuchen den Stand in Scharen. „Während sie sich umschauen, versuche ich sie in ein Gespräch zu verwickeln“, bemerkt Verhoeven. „Hast du dich schon einmal an einem Glückspiel versucht? Auch im Netz? Was machst du mit dem Gewinn?“ So in etwa regt sie die 15- bis 25-Jährigen zum Gespräch an. „Eine erstaunlich große Anzahl hat sich schon an Glücksspiele im Internet herangewagt“, bilanziert die Expertin anschließend. „Die meisten haben den Eindruck, dass sie alles im Griff haben.“ So denken auch Marco und Tim. Die 17-jährigen Schüler des Wirtschaftsgymnasiums versichern, sie verzocken nur virtuelles, nie jedoch echtes Geld. „Vom Spiel mit virtuellem Geld ist es nur ein kleiner Schritt bis in den Glücksspielmarkt mit potenziell großen finanziellen Verlusten“, gibt Verena Verhoeven zu bedenken. Leon, ebenfalls 17, ist diesen Schritt auch bereits gegangen. Im Laufe der vergangenen Jahre habe er „mehrere Tausend Euro“ für ein Online-Spiel ausgegeben, bei dem man sein virtuelles Fußball-Team zusammenstellt. Er gelobt Besserung: „Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen nichts dafür auszugeben.“