Auch Vertreter aus dem Rhein-Kreis Eine Messe im Zeichen der Berufsorientierung

Partner der Weiterbildungs- und Jobmesse sind die Arbeitsagenturen Krefeld und Mönchengladbach sowie die Jobcenter Krefeld, Kreis Viersen, Mönchengladbach und Rhein-Kreis Neuss. Veranstalter ist der Weiterbildungsverband Mittlerer Niederrhein (WBV). 2020 hatten elf Bildungsträger den Verband mit Sitz in Neuss gegründet. Sie engagieren sich für die stetige Förderung und den Ausbau der Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten „als Antwort auf die sich rasant verändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes“. Im Mittelpunkt stehen Entwicklung und Bündelung von Maßnahmen mit dem Ziel, insbesondere Transparenz über die gesamte Produktpalette in der Region zwischen Kempen im Norden und Rommerskirchen im Süden sowie zwischen Niederkrüchten in Westen und Dormagen im Osten zu schaffen. Gemeinsam mit den Arbeitsagenturen und Jobcentern aus Mönchengladbach, Krefeld, dem Rhein-Kreis Neuss und dem Kreis Viersen sind im vergangenen Jahr bereits die ersten „Weiterbildungsmessen Mittlerer Niederrhein“ erfolgreich organisiert worden.